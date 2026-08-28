Propaanopslag gemeld in Mill aan Achterdijk

In Mill is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een opslagtank aan de Achterdijk 14. De gemeente Land van Cuijk heeft deze melding op 24 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De opslag betreft propaan, dat bewaard wordt in een opslagtank op het adres Achterdijk 14 in Mill.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026082400061 en zaaknummer Z/513151. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.