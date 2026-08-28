Aanvraag voor aanbouw bij woning in Velp

Bij de gemeente Land van Cuijk is een aanvraag ingediend voor een aanbouw aan een woning aan de Beukenlaan 13 in Velp. De aanvraag is op 23 augustus ontvangen en wordt volgens de standaard procedure beoordeeld.

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Het gaat om een bouwactiviteit op het perceel Beukenlaan 13, dat kadastraal bekend is als GVE00 K 932. Deze aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00005559. De gemeente heeft acht weken om een beslissing te nemen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen en daarna een besluit nemen. Tot die tijd kunnen er geen bezwaren worden ingediend tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn.