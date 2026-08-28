Velp: aanvraag voor tijdelijke woonunit aan Beukenlaan

In Velp is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Beukenlaan. Het verzoek, ontvangen op 24 augustus 2026, wordt behandeld door de gemeente Land van Cuijk.

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De aanvraag betreft het tijdelijk neerzetten van een woonunit op het adres Beukenlaan 20 in Velp. Het gaat om een zogenoemde bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005596.

De gemeente Land van Cuijk beoordeelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt hierover een beslissing genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Bezwaren tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn zijn niet mogelijk.