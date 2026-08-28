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Bovenwoning in Eindhoven mogelijk omgebouwd tot drie appartementen
Vandaag om 09:24
Er is een vergunning aangevraagd om een bovenwoning aan de Tongelresestraat in Eindhoven te transformeren tot drie appartementen. De aanvraag is op 26 augustus ingediend.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op het adres Tongelresestraat 31A in Eindhoven. Het gaat om een aanvraag om de bestaande bovenwoning op die locatie op te splitsen in drie losse appartementen.
Op dit moment is de vergunning enkel ter kennisgeving gemeld. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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