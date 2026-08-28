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Interne verbouwing woonkamer en keuken in Eindhoven goedgekeurd

Vandaag om 09:24

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor een interne verbouwing aan de Botstraat. De woonkamer en keuken worden samengevoegd tot één ruimte.

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Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft op 26 augustus 2026 een besluit genomen over een bouwvergunning. Het gaat om een aanvraag voor een verbouwing aan de Botstraat, waarbij de keuken en woonkamer worden samengevoegd tot één ruimte.

De vergunning is verleend en het besluit is digitaal beschikbaar. Het is vanaf 28 augustus 2026 ook in te zien op het Inwonersplein aan het Stadhuisplein in Eindhoven.

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