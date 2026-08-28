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Waterbuffervat met houten ombouw in Eindhoven krijgt verlenging
Vandaag om 09:24
De vergunning voor het plaatsen van een waterbuffervat met houten ombouw aan de Blazerstraat in Eindhoven is verlengd. Dit is ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.
Het gaat om een bouwactiviteit waarbij een waterbuffervat met een houten ombouw geplaatst wordt. De verlenging heeft betrekking op vergunning EHV-ZP2026-006215.
De locatie van deze activiteit is aan de Blazerstraat, postcode 5616KT, in Eindhoven. Deze verlenging is uitsluitend bedoeld als mededeling en ligt niet ter inzage. Er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
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