Containervergunning verleend voor Strijpsestraat in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container bij een woning aan de Strijpsestraat.

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Op 26 augustus heeft de gemeente Eindhoven besloten een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een container bij een woning aan de Strijpsestraat 93. De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte voor deze container.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-008163 en werd verzonden op 26 augustus. Het gaat om een aanvraag specifiek gericht op één woning aan de Strijpsestraat. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze beslissing.