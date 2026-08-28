Navigatie overslaan
Ontdek

Melding tijdelijke opslag van grond in Eindhoven

Vandaag om 09:24

In Eindhoven is een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond op de locatie Oirschotsedijk/Ekkersrijt.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een melding ontvangen van GBN Groep B.V. voor het tijdelijk opslaan van grond. De melding betreft een activiteit op de locatie Oirschotsedijk/Ekkersrijt en is ingediend op 24 augustus 2026.

Het opslaan van grond is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-013440.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.