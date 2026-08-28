Melding tijdelijke opslag van grond in Eindhoven

In Eindhoven is een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond op de locatie Oirschotsedijk/Ekkersrijt.

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De gemeente Eindhoven heeft een melding ontvangen van GBN Groep B.V. voor het tijdelijk opslaan van grond. De melding betreft een activiteit op de locatie Oirschotsedijk/Ekkersrijt en is ingediend op 24 augustus 2026.

Het opslaan van grond is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-013440.