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Tuinkamer gepland in tuin Panorama, Eindhoven
Vandaag om 09:24
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tuinkamer in de hoek van de tuin aan Panorama 29 in Eindhoven. Deze aanvraag is op 26 augustus ontvangen.
De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een tuinkamer aan Panorama 29. Het gaat om een hoek van de tuin waar de tuinkamer moet komen. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008231.
De aanvraag is op 26 augustus 2026 binnengekomen. Het betreft een melding en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De vergunning ligt niet ter inzage.
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