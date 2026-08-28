Gehandicaptenparkeerplaats Etudestraat in Den Bosch opgeheven

De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij Etudestraat 51 in Den Bosch is opgeheven. Onderzoek toont aan dat de aanvrager inmiddels beschikt over een eigen parkeerplaats.

Gevonden voor jou

Het verkeersbesluit om een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren bij Etudestraat 51, genomen op 11 februari 2026, is ingetrokken. Uit onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke aanvrager nu een eigen parkeerplek heeft. Hierdoor is er geen noodzaak meer voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op deze locatie.

De parkeerplaats is weer beschikbaar voor alle weggebruikers. Het bord dat de plek aangaf, wordt verwijderd. Dit besluit is op vrijdag 28 augustus 2026 openbaar gemaakt.