Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen verleend in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een ontheffing verleend voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het besluit is op 26 augustus verstuurd en betreft opslag van kruit voor het herladen van munitie voor schietsport.

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De ontheffing is verleend voor een locatie aan de Brabantstraat in Oss. Het gaat om een vergunning voor het overbrengen en opslaan van kruit dat wordt gebruikt bij het herladen van munitie, specifiek bedoeld voor schietsport. Het besluit is officieel verzonden op woensdag 26 augustus.

Deze ontheffing maakt het mogelijk om onder speciale voorwaarden gevaarlijke stoffen te vervoeren en op te slaan. Het kruit wordt opgeslagen conform de richtlijnen om veiligheid te waarborgen.