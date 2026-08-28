Kerstmarkt Kriekeput in Herpen: evenementenvergunning aangevraagd

Voor de Kerstmarkt Kriekeput in Herpen is een evenementenvergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland op 19 en 20 december 2026 aan de Schaijkseweg.

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De gemeente Oss heeft op 18 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om de Kerstmarkt Kriekeput in Herpen, die op 19 en 20 december van dit jaar georganiseerd zou worden aan de Schaijkseweg 3 A.

Als de aanvraag volledig is, neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Dit besluit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Vanaf dat moment kunnen documenten over het besluit worden ingezien en eventueel bezwaar worden gemaakt.

De aanvraag kan momenteel al worden bekeken. Voor vragen of een afspraak om de stukken in te zien, kun je contact opnemen met de gemeente Oss op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.