Substraatteelt in Veghel gemeld bij gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft een melding ontvangen voor substraatteelt op een perceel in Veghel.

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Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben op 21 augustus 2026 een melding ontvangen voor het toepassen van substraatteelt. Het gaat om gewassen die in de openlucht worden geteeld, zonder gebruik van stellingen of gotensystemen.

De locatie betreft een perceel in Veghel, kadastraal bekend als sectie P, nummer 731. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding is het niet mogelijk bezwaar te maken.