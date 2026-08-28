Aanvraag voor uitritverbreding in Grave ingetrokken

Een aanvraag voor het verbreden van een uitrit aan de Sint Elisabethstraat in Grave is ingetrokken. De aanvraag werd op 5 augustus 2026 ingediend en betrof de locatie tussen nummers 11 en 13.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft bevestigd dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is teruggetrokken. Het ging om plannen om een uitrit langs de N321 te verbreden.

De aanvraag werd oorspronkelijk ingediend op 5 augustus 2026, maar is nu op verzoek van de indiener ingetrokken. Het betrof de locatie aan de Sint Elisabethstraat tussen huisnummers 11 en 13 in Grave.