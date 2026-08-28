Verlenging omgevingsvergunning voor woonhuis in Eindhoven

De termijn van een omgevingsvergunning voor de verbouwing en uitbreiding van een woonhuis aan de Poelhekkelaan in Eindhoven is verlengd.

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Het gaat om een verlenging van vergunning EHV-ZP2026-006354, die betrekking heeft op bouwactiviteiten aan het adres Poelhekkelaan 16, 5644TN Eindhoven. De vergunning heeft te maken met de ruimtelijke aspecten van de verbouwing en uitbreiding van het woonhuis.

De verlenging is alleen bedoeld als kennisgeving en de documenten liggen niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen deze verlenging.