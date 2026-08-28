Verticale tuin op Vestdijk krijgt verlenging van bouwtermijn

De bouwtermijn voor een verticale tuin aan de Vestdijk in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van levende planten op de gevel.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-005643. Het plan is om een verticale tuin te realiseren op het adres Vestdijk 5, 5611CA in Eindhoven. De aanvraag valt onder bouwtechnische activiteiten.

De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.