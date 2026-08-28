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Nieuwe kozijnen voor monument aan Pettelaarseweg
Vandaag om 10:25
Het gemeentelijk monument aan de Pettelaarseweg 41 in Den Bosch krijgt nieuwe kozijnen. De vergunning voor deze aanpassing is op 26 augustus 2026 verleend.
Het gaat om een aanpassing aan de voorgevel van het pand, dat is aangemerkt als gemeentelijk monument. De vergunning heeft betrekking op activiteiten die specifiek gelden voor monumenten.
Hoewel de vergunning is verleend, treedt deze niet direct in werking. Het besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager, waarna eventuele bezwaartermijnen ingaan.
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