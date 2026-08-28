Veldhoven geeft vergunning voor recreatief verblijf bij bijgebouw

Burgemeester en wethouders van Veldhoven hebben een vergunning verleend voor het gebruik van een bestaand bijgebouw aan de Roskam 30 als recreatief verblijf. Het besluit is op 26 augustus 2026 naar de aanvrager verzonden.

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De aanvraag betrof een omgevingsvergunning met zaaknummer VHZ2026-01464. Het bijgebouw, gelegen aan de Roskam 30 in Veldhoven, mag voortaan officieel gebruikt worden voor recreatief verblijf. Deze vergunning is door het college goedgekeurd en inmiddels verzonden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden ingezien bij de afdeling Fysiek Domein van de gemeente Veldhoven. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail worden aangevraagd.