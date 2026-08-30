Dierentuin GaiaZOO zet twaalf siezels uit in Tsjechië

GaiaZOO in Kerkrade heeft voor het eerst twaalf in de dierentuin geboren siezels uitgezet in het wild. De knaagdieren zijn overgebracht naar beschermde natuurgebieden in Tsjechië, waar ze bijdragen aan het herstel van de bedreigde soort. De uitzet is onderdeel van een internationaal natuurherstelproject.

Gevonden voor jou

Twaalf siezels, zes mannetjes en zes vrouwtjes, geboren in GaiaZOO, zijn naar Tsjechië gebracht als onderdeel van een project om de wilde populatie te herstellen. Acht Europese dierentuinen, waaronder GaiaZOO, werken samen binnen dit initiatief. Dit jaar zijn in totaal 137 siezels uitgezet op verschillende locaties in Tsjechië.

De siezel, een kleine knaagdierensoort, leeft normaal gesproken op graslanden in Oost-Europa. Door de intensieve landbouw en het verdwijnen van bloemrijke gebieden is de soort sterk achteruitgegaan. In Tsjechië worden natuurgebieden al jarenlang hersteld, waardoor de dieren daar weer een toekomst in het wild krijgen.

Internationale samenwerking

De dieren zijn zorgvuldig geselecteerd met hulp van de Tsjechische natuurbeschermingsorganisatie. Daarbij is gekeken naar genetische diversiteit en geschiktheid voor het leven in het wild. In de beschermde gebieden is genoeg voedsel en dekking beschikbaar om de siezels een goede start te geven.

GaiaZOO begon in 2023 met het houden van siezels en heeft nu al een bijdrage kunnen leveren aan het natuurherstelproject. De samenwerking tussen Europese dierentuinen en natuurbeschermingsorganisaties maakt het mogelijk om bedreigde soorten, zoals de siezel, een nieuwe kans te geven in hun natuurlijke leefomgeving.

Bijzondere mijlpaal

Volgens GaiaZOO is de herintroductie een tastbaar resultaat van hun inzet voor natuurbehoud. Het project laat zien dat dierentuinen niet alleen dieren verzorgen, maar ook een actieve rol spelen in het behoud van bedreigde diersoorten. Voor GaiaZOO is deze uitzet een belangrijke stap in het streven naar een gezonde wilde populatie.