Burendag Veghel op 26 september

De burgemeester van Meierijstad heeft een evenementmelding voor Burendag in de Hendrikstraat in Veghel goedgekeurd. Het buurtfeest vindt plaats op zaterdag 26 september.

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Het besluit om de melding te accepteren is op 27 augustus genomen. Het evenement wordt georganiseerd in de Hendrikstraat in Veghel en staat gepland voor 26 september.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4047 en het besluit werd op dezelfde dag verzonden. Dit nummer kan worden gebruikt bij verdere correspondentie over het evenement.