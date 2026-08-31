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Gemeente Meierijstad rectificeert aanvraag voor boomkap in Veghel
Vandaag om 09:30
De gemeente Meierijstad heeft een fout hersteld in een eerdere publicatie over een boomkapaanvraag. Het juiste adres is Goordonksedijk ter hoogte van nummer 21 in Veghel.
Op 20 mei 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. De aanvraag was oorspronkelijk op 21 mei gepubliceerd, maar het adres bleek niet correct te zijn. Dit is nu gerectificeerd.
De boomkap is aangevraagd voor de locatie Goordonksedijk, nabij huisnummer 21 in Veghel. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2448. De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt doorgaans een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van zes weken.
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