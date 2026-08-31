Gemeente Eindhoven verleent vergunning voor scootmobielruimtes

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de bouw van zes inpandige scootmobielruimtes. Deze komen op twee adressen aan de Hudsonlaan.

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De vergunning is op 27 augustus 2026 verleend door het college van burgemeester en wethouders. De scootmobielruimtes worden gerealiseerd aan de Hudsonlaan 2 en Hudsonlaan 728 in Eindhoven.

Het besluit heeft betrekking op een bouwtechnische aanvraag en ligt digitaal ter inzage op de website van de gemeente. Ook kun je het besluit inzien op het Inwonersplein bij het Stadhuis van Eindhoven, aan het Stadhuisplein.