Gemeente Eindhoven wil grond verkopen voor uitbreiding hoogspanningsstation

De gemeente Eindhoven is van plan om grond aan de Collseweg en Molendijk te verkopen aan Tennet TSO B.V. Dit is nodig voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Tongelre.

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Het hoogspanningsstation in Tongelre speelt een belangrijke rol in het elektriciteitsnetwerk van de regio Eindhoven. De huidige capaciteit van het station is onvoldoende om de groeiende vraag naar stroom aan te kunnen. Om dit op te lossen, wil Tennet de naastgelegen grond kopen van de gemeente Eindhoven.

Het gaat om percelen met een oppervlakte van ruim 7.400 vierkante meter. Deze grond wordt toegevoegd aan het bestaande station en gebruikt voor zowel uitbreiding als landschappelijke aanpassingen. De gemeente ziet Tennet als de enige geschikte koper, omdat zij al eigenaar zijn van het aangrenzende terrein.

De geplande uitbreiding sluit aan bij het ruimtelijk beleid en toekomstige plannen voor het gebied. De gemeente benadrukt het belang van deze uitbreiding om aan de energiebehoefte van de regio te blijven voldoen.