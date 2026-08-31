Containers geplaatst in Petrus Dondersstraat Eindhoven

In de Petrus Dondersstraat in Eindhoven mogen twee containers worden geplaatst. Het besluit is op 27 augustus 2026 verzonden door de gemeente Eindhoven.

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De containers komen te staan op het adres Petrus Dondersstraat 169-G03 in Eindhoven. Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte via een zogenoemde flitsvergunning. Deze vergunning wordt vaak gebruikt voor tijdelijke objecten zoals containers en steigers.

Het verzoek is inmiddels goedgekeurd door de gemeente. Als iemand direct belang heeft bij dit besluit, kan er binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden ingediend.