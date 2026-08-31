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Ingetrokken aanvraag voor kappen van boom in Eindhoven
Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:49
Een aanvraag om een boom te kappen aan de Grasboom in Eindhoven is ingetrokken. De aanvraag was op 31 mei 2026 ingediend.
De vergunningaanvraag betrof het kappen van een boom aan de Grasboom 16 in Eindhoven. Het ging om een groene reden voor het verwijderen van de boom.
De intrekking is alleen ter kennisgeving en de aanvraag ligt niet ter inzage. Bezwaar maken of reageren is niet mogelijk.
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