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Aanvraag voor carport in Eindhoven ingetrokken

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:49

De aanvraag voor het plaatsen van een carport aan Grimselpas 14 in Eindhoven is ingetrokken. Het ging om een vergunning voor een bouwactiviteit aan de voorzijde van een woonhuis.

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De vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een carport aan de voorzijde van Grimselpas 14 in Eindhoven is ingetrokken. Het dossier droeg zaaknummer EHV-ZP2026-003653 en was ingediend op 15 april 2026.

De ingetrokken aanvraag betrof een bouwactiviteit die onder het ruimtelijke deel van de vergunning viel. Er worden geen verdere stappen ondernomen en bezwaar maken is niet mogelijk. Dit is slechts ter kennisgeving.

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