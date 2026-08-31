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Verhuislift mag geplaatst worden in Hermanus Boexstraat Eindhoven

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:49

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een verhuislift aan de Hermanus Boexstraat 17. Het besluit is afgelopen donderdag verzonden.

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Het gaat om een flitsvergunning voor het gebruik van openbare ruimte, zoals voor een container of steiger. Het adres waar de verhuislift geplaatst mag worden, is Hermanus Boexstraat 17 in het centrum van Eindhoven.

De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het besluit is op 27 augustus 2026 verzonden. Hiermee mag de verhuislift op deze locatie gebruikt worden.

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