Gratis vuurwerk inleveren in Eindhoven op 11 september

Op 11 september kun je in Eindhoven gratis en anoniem vuurwerk inleveren. Dit kan tussen acht uur ’s ochtends en één uur ’s middags op de parkeerplaats bij Sportpark de Hondheuvels aan het J.C. Dirkxpad. Het inleveren is onderdeel van het landelijke vuurwerkverbod, dat sinds 1 augustus van kracht is.

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Het vuurwerkverbod maakt het sinds deze maand ook verboden om vuurwerk in bezit te hebben. Om mensen een veilige en eenvoudige manier te bieden om van hun vuurwerk af te komen, organiseert de landelijke overheid inzamelacties. In Eindhoven is zo'n actie gepland op maandag 11 september.

Het vuurwerk kan gratis en anoniem worden ingeleverd op de parkeerplaats bij Sportpark de Hondheuvels, aan het J.C. Dirkxpad. Een gecertificeerd bedrijf is ingehuurd om het vuurwerk veilig in te nemen en te vervoeren. De inzamelactie duurt van acht uur ’s ochtends tot één uur ’s middags.

Alternatieve locaties

Wie niet op 11 september kan, heeft de mogelijkheid om vuurwerk op andere dagen of locaties in te leveren. Op de website Leverjevuurwerkin.nl staan alle details over alternatieve plekken en tijden.

In Eindhoven is het niet mogelijk om een ontheffing voor vuurwerk te krijgen. De enige uitzondering is de jaarlijkse eindejaarshow, New Years EHVE, die speciaal voor alle inwoners van de stad wordt georganiseerd.

Meer informatie over het vuurwerkverbod en de inleveracties kun je vinden op Leverjevuurwerkin.nl.