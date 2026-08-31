Gastel toont dorpskracht met ontmoetingsplek Cranehoeve

De Cranehoeve in Gastel draait volledig op vrijwilligers en is dé plek waar het dorp samenkomt. Van koffietafels tot uitvaarten, inwoners zetten zich in om de ontmoetingsplek draaiende te houden.

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In Gastel hebben bewoners de handen ineengeslagen om de Cranehoeve tot een succes te maken. Het gebouw, dat fungeert als ontmoetingsplek, wordt gerund door ongeveer 65 vrijwilligers. De groep bestaat uit zowel jonge twintigers als actieve zeventigers, die allemaal hun eigen talenten inzetten.

De taken worden verdeeld via twee WhatsAppgroepen, waarbij vrijwilligers zelf aangeven wanneer ze tijd hebben. Zo kan iedereen bijdragen op momenten die het beste uitkomen. De diensten zijn bewust kort gehouden, maximaal vier uur. Voor wie geen WhatsApp gebruikt, wordt persoonlijk contact gezocht.

Ook ruimte voor gevoelige momenten

Naast de reguliere ontmoetingen, zoals een kop koffie drinken of spelletjes spelen, biedt de Cranehoeve ook een plek voor bijzondere gelegenheden. Denk aan koffietafels en uitvaarten. Vrijwilligers vinden deze momenten vaak extra waardevol. Binnen enkele minuten na een oproep via de app is er genoeg hulp om alles te organiseren.

De Cranehoeve is iedere zaterdag en zondag geopend. Voor kinderen zijn er spelletjes en op het terras ontstaan gesprekken tussen dorpsgenoten. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar 'ons kent ons' centraal staat.

Het initiatief is een voorbeeld van 'Dorpskracht', waarbij bewoners van Cranendonck zich inzetten voor hun gemeenschap. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, ontstaat een plek waar iedereen zich thuis voelt.