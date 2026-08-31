TU/e campus centraal bij Open Monumentendag

De TU/e-campus in Eindhoven staat zondag 13 september centraal tijdens Open Monumentendag. De universiteit viert haar 70-jarig jubileum en opent de deuren voor bezoekers. Drie gebouwen en twee kunstwerken zijn recent aangewezen als gemeentelijk monument. Rondleidingen en filmpresentaties geven een kijkje in de rijke geschiedenis van de campus.

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De gemeente Eindhoven heeft het Auditorium, de gebouwen Gemini en Ceres, een sculptuur van Ad Dekkers en het vloermozaïek van Jan Dijker als gemeentelijk monument aangemerkt. Dit maakt de TU/e-campus extra bijzonder tijdens Open Monumentendag.

Daarnaast is Metaforum, een gebouw op het terrein, al een rijksmonument. Ook hebben verschillende andere gebouwen op de campus belangrijke architectuurprijzen gewonnen. Hiermee is de universiteit een unieke plek met veel historische en architectonische waarde.

Activiteiten op de TU/e

Op zondag 13 september kun je tussen elf uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags de campus verkennen. Er zijn rondleidingen, filmpresentaties en verhalen over de geschiedenis van deze universiteit te zien en te horen. De TU/e viert dit jaar haar 70-jarig bestaan en grijpt dit evenement aan om haar verleden en bijzondere gebouwen onder de aandacht te brengen.

Naast de TU/e zijn er ook andere monumenten in Eindhoven geopend tijdens het weekend van 11 tot en met 13 september. Zo kun je een kijkje nemen in diverse kerken, De Kazerne en het Hornemann Huis, dat vroeger dienstdeed als kantongerecht. Het programma biedt een brede keuze voor liefhebbers van historie en architectuur.