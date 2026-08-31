Thijs Muller tekent driejarig contract bij Willem II

Thijs Muller heeft een driejarig contract getekend bij Willem II. De middenvelder komt over van FC Eindhoven en kan het contract eventueel met een extra jaar verlengen.

Gevonden voor jou

De 21-jarige Muller doorliep de jeugdopleidingen van PSV en FC Eindhoven. Hij brak vorig seizoen door in het betaald voetbal en speelde in de Keuken Kampioen Divisie 27 wedstrijden waarin hij vijf keer scoorde.

De geboren Eindhovenaar ziet zijn overstap naar Willem II als een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Hij noemt het zijn eerste transfer en kijkt uit naar het nieuwe hoofdstuk in zijn carrière. Bij Willem II krijgt hij volgens eigen zeggen de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Veel vertrouwen

Muller tekent voor meerdere jaren bij de Tilburgse club. Volgens hem laat dit zien hoeveel vertrouwen Willem II in hem heeft. Hij wil zich volledig inzetten om belangrijk te zijn voor het team en zich te bewijzen op het hoogste niveau.

Willem II is blij met de versterking. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Muller een talentvolle speler met veel potentie. Hij prijst de middenvelder om zijn technische vaardigheden en aanvallende kwaliteiten. Muller brengt volgens Heerkens extra kwaliteit en meer concurrentie in de selectie.