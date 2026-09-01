Militaire oefening Falcon Leap vanaf Vliegbasis Eindhoven

Van maandag 7 september tot en met vrijdag 18 september vindt Falcon Leap plaats, een internationale militaire oefening vanaf Vliegbasis Eindhoven. Militairen trainen het droppen van vracht en parachutisten. Transportvliegtuigen vliegen lager dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar.

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De oefening Falcon Leap wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt samen met tien internationale partners het luchttransport. Militairen uit verschillende landen nemen deel aan de training. De oefening wordt afgesloten met de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden op zaterdag 19 september op de Ginkelse Heide bij Ede.

Tijdens Falcon Leap vliegen militaire transportvliegtuigen lager dan normaal. Dit maakt de toestellen extra zichtbaar en hoorbaar. Het laagvliegen is een belangrijk onderdeel van de oefening om de inzetgereedheid van vliegers te trainen. Er wordt gevlogen in twee blokken: tussen één uur en vijf uur ’s middags en tussen zeven uur en elf uur ’s avonds. Deze tijden kunnen echter wijzigen.

Dropzones in de regio

De toestellen stijgen op vanaf Vliegbasis Eindhoven en keren daar ook weer terug. Naast Eindhoven wordt gebruikgemaakt van Twente Airport. De droplocaties voor vracht en parachutisten zijn de Ginkelse Heide, Hechtelse Heide en Marnewaard. Om veiligheidsredenen worden de exacte tijden en locaties van parachutesprongen niet vooraf bekendgemaakt.

Militaire oefeningen zoals Falcon Leap worden zorgvuldig voorbereid om de overlast voor de omgeving te beperken. Toch kan het laagvliegen hinder veroorzaken. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de website van de luchtmacht.