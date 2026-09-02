Uitbreiding woonwijk Haakakker met 68 woningen in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een overeenkomst gesloten voor uitbreiding van woonwijk Haakakker in Veghel met 68 nieuwe woningen.

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Op 19 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer van een bouwproject aan Haakakker 56 in Veghel. Het plan betreft de uitbreiding van de woonwijk Haakakker, gelegen aan de zuidkant, met in totaal 68 woningen.

In een anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de inhoud van het project en de eisen die de gemeente stelt. Daarnaast wordt hiermee geregeld dat de kosten die de gemeente maakt, worden verhaald op de initiatiefnemer. Dit soort overeenkomsten worden altijd gesloten voordat er vergunningen worden verleend of plannen officieel ter inzage worden gelegd.

In deze fase van de procedure is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen de overeenkomst. Later, bij de vergunningverlening of ter inzage legging van het plan, kan wel gereageerd worden. Houd hiervoor de officiële bekendmakingen in de gaten.