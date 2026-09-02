Agrarisch verwant bedrijf gepland in Veghel

Op Driehuizen 20 in Veghel is een dierenpension gepland. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

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De gemeente Meierijstad heeft op 25 augustus een overeenkomst gesloten over een project op Driehuizen 20 in Veghel. Het gaat om de komst van een dierenpension, een bedrijf dat agrarisch verwant is. Het perceel waarop het bedrijf gevestigd wordt, is bekend onder sectie L nummers 4518 en 4519.

Bij dit soort projecten is de gemeente verplicht om gemaakte kosten te verhalen op de initiatiefnemer. Dit gebeurt via een zogeheten anterieure overeenkomst. Hierin staan afspraken over de eisen die de gemeente stelt en de inhoud van het project. Zo’n overeenkomst wordt altijd gesloten voordat een vergunning wordt verleend of het plan ter inzage gaat.

De overeenkomst is definitief en hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Wel kan er later in de procedure gereageerd worden, bijvoorbeeld wanneer het plan officieel ter inzage wordt gelegd.