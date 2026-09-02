Vier laadplekken voor elektrische auto's in Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben besloten vier parkeerplaatsen aan de Leurse Branden te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

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Op 20 augustus 2026 heeft de gemeente Etten-Leur verkeersbesluiten genomen om vier parkeerplaatsen aan de Leurse Branden in te richten als laadplekken voor elektrische auto's. Dit besluit moet bijdragen aan het stimuleren van elektrisch rijden in de regio.

De verkeersbesluiten zijn sinds 2 september 2026 zes weken lang in te zien. Meer informatie is te vinden op officiële bekendmakingen van de overheid.