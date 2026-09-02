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Metaalbewerking gemeld op Hoefseweg in Beers
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:15
Op de Hoefseweg 2b in Beers zijn plannen gemeld voor metaalbewerking, waaronder lassen en coaten. De gemeente Land van Cuijk heeft deze meldingen ontvangen.
De meldingen hebben betrekking op het lassen en het mechanisch en thermisch bewerken van metalen. Daarnaast gaat het om het reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen.
De activiteiten zijn gemeld voor de locatie Hoefseweg 2b, 5437 PS in Beers. De meldingen zijn op 3 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.
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