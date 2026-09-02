Grond wordt toegepast bij 380 kV-station in Boxmeer

In Boxmeer heeft de gemeente Land van Cuijk een melding ontvangen voor het gebruik van grond bij het 380 kV-station aan de Zandkant. De melding is ingediend op 12 augustus 2026.

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Bij het 380 kV-station aan de Zandkant in Boxmeer wordt grond toegepast. Dit houdt in dat grond wordt gebruikt of neergelegd op deze locatie, wat van invloed kan zijn op de bodem en het milieu. Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben deze melding officieel ontvangen op 12 augustus 2026.

De melding staat geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026081200662 en zaaknummer Z/512608. Tegen deze melding is het niet mogelijk bezwaar te maken.