Drie bomen worden mogelijk gekapt in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om drie bomen te kappen aan de Broodberglaan in Eindhoven. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 28 augustus is ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het kappen van drie bomen op het adres Broodberglaan 5628EJ in Eindhoven. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008413.

De ingediende vergunning is momenteel enkel ter kennisgeving en kan nog niet worden ingezien. Ook is er op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.