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Dakkapel aanvraag voor woning in Eindhoven

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:19

Voor een huis aan de Purmerstraat in Eindhoven is een aanvraag ingediend om een dakkapel te plaatsen.

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Op 28 augustus heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de Purmerstraat 9. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008414.

Het gaat om een verzoek om een vergunning voor de bouw van een dakkapel. Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Het dossier ligt niet openbaar ter inzage.

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