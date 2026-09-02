Vergunningsaanvraag voor kappen van twee bomen in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van twee bomen aan de Argonautenlaan in Eindhoven. Het verzoek werd op 30 augustus ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van twee bomen op het adres Argonautenlaan 18 in Eindhoven. Het dossier heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008417 en werd ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en niet beschikbaar voor inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag.