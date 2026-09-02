NAC Academie-spelers openen voetbalcourt bij Curio Scala

Drie spelers van de NAC Academie hebben samen met leerlingen van Curio Scala het nieuwe voetbalcourt geopend. Dit gebeurde aan het begin van het schooljaar.

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Elijah Ikpia, Christian Chiza en Anass Aachir, spelers uit de NAC Academie met een contract, waren aanwezig om het sportveld officieel te openen. Het trio liet hun voetbalkunsten zien aan de leerlingen en docenten van Curio Scala, wat voor veel bewondering zorgde.

Het voetbalcourt is een nieuwe sportfaciliteit die door de school is aangelegd. Curio Scala, waar ook enkele NAC Academie-spelers onderwijs volgen, hoopt dat de leerlingen hier veel gebruik van gaan maken.

De opening markeert een feestelijke start van het nieuwe schooljaar. De samenwerking tussen Curio Scala en NAC zorgt voor een unieke verbinding tussen sport en onderwijs.

Het veld biedt de leerlingen een plek om buiten schooltijd actief bezig te zijn en hun sportieve vaardigheden te ontwikkelen.