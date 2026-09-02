Marieke Hulsen krijgt Koninklijke onderscheiding

Marieke Hulsen uit Mariahout heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Lianne van der Aa reikte haar de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit tijdens de jaarvergadering van Vrouwenvereniging oMase. Hulsen kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de gemeenschap. Het gebeurde dinsdag 1 september.

Gevonden voor jou

Marieke Hulsen zet zich al sinds 1988 in voor haar woonplaats Mariahout. Ze vervulde vijftien jaar de rol van secretaris bij de EHBO-vereniging, waar ze verantwoordelijk was voor de administratie en communicatie. Daarnaast speelde ze een belangrijke rol binnen het kerkbestuur, waar ze elf jaar actief was. Hier hielp ze onder andere met de digitale ledenadministratie, schreef ze voor het parochieblad en werkte ze mee aan de herbouw van de Lourdesgrot.

Ook bij Zorg om het Dorp Mariahout is Hulsen actief. Ze beheert het foto- en filmarchief van het dorp en ontwikkelde een historische wandelroute. Daarnaast organiseert ze sociale activiteiten, zoals diners voor alleenstaanden via de werkgroep 'Koken voor alleengaanden'. Sinds 2021 vervult ze de rol van gastvrouw bij het Eetpunt in het Buurthuis.

Voorzitter Vrouwenvereniging

In 2009 trad Hulsen toe tot het bestuur van Vrouwenvereniging oMase. Zes jaar later werd ze voorzitter. Onder haar leiding groeide de vereniging uit tot een bloeiende club met 180 leden. Ze bedacht vele activiteiten, waaronder dorpsquizzen en een online puzzel tijdens de coronapandemie. Tijdens de jaarvergadering op 1 september nam ze afscheid als voorzitter en werd ze verrast met de Koninklijke onderscheiding.

De onderscheiding is een waardering voor haar inzet, creativiteit en energie die ze de afgelopen decennia heeft getoond. Marieke Hulsen heeft met haar werk een blijvende impact gemaakt op de gemeenschap van Mariahout.