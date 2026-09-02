Vertraging azc Kruithoorn, opvang Hervensebaan mogelijk langer open

De bouw van azc Kruithoorn in Den Bosch loopt vertraging op door asbest in de grond. Hierdoor kunnen bewoners van de noodopvang aan de Hervensebaan eind 2026 niet verhuizen. De gemeente onderzoekt samen met het COA of deze opvang langer open kan blijven. De gebiedsontwikkeling van De Vliert en de woningbouwplanning blijven ongewijzigd.

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Bij voorbereidende werkzaamheden op het terrein van azc Kruithoorn is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Dit zorgde voor een tijdelijke bouwstop. Onderzoek heeft aangetoond dat het materiaal niet overal ligt, waardoor een deel van het terrein met voorzorgsmaatregelen weer bewerkt kan worden. Op plekken waar asbest aanwezig is, moet dit eerst veilig worden verwijderd. De verwachting is dat het azc in het derde kwartaal van 2027 klaar zal zijn.

Samen met het COA doet de gemeente er alles aan om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Door deze vertraging kunnen bewoners van de noodopvang aan de Hervensebaan voorlopig niet verhuizen. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheid om de noodopvang langer open te houden. Dit heeft geen invloed op de geplande gebiedsontwikkeling van De Vliert of de start van de woningbouw daar.

Statushouders in hotel Nuland

In hotel Nuland verblijven sinds augustus 2024 zestig statushouders. De huidige opvangperiode loopt tot 22 oktober 2026. Het COA heeft gevraagd om een verlenging van zes maanden, met een optie voor nog eens zes maanden. Dit verzoek komt door het tekort aan beschikbare woonruimte. De gemeente Den Bosch staat positief tegenover deze verlenging, zolang zij nog niet beschikt over de afgesproken 600 opvangplekken.

Na afloop van de opvang in Nuland verhuizen de statushouders naar andere gemeenten en blijven zij niet in Den Bosch wonen. Omwonenden van de noodopvang aan de Hervensebaan en azc Kruithoorn worden via een persoonlijke brief op de hoogte gebracht van de plannen.