Gemeente Laarbeek waarschuwt voor isolatiebedrijven aan de deur

Bedrijven die isolatie aanbieden aan de deur werken niet in opdracht van de gemeente Laarbeek. De gemeente benadrukt dat er wel een isolatiesubsidie beschikbaar is, maar dat inwoners zelf bedrijven moeten kiezen en offertes moeten vergelijken.

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De gemeente Laarbeek krijgt regelmatig vragen over bedrijven die bij inwoners aanbellen om isolatiediensten aan te bieden. Sommige bedrijven noemen daarbij de isolatiesubsidie van de gemeente. De gemeente benadrukt dat deze bedrijven niet namens hen langs de deuren gaan.

Wel biedt Laarbeek een isolatiesubsidie aan voor huiseigenaren. Op de website van de gemeente staat informatie over de voorwaarden en hoe je deze subsidie kunt aanvragen. Daarnaast is er een lijst beschikbaar met bedrijven die door de gemeente gecontroleerd zijn. Inwoners kunnen zelf nakijken welke bedrijven betrouwbaar zijn volgens de gemeente.

Advies: offertes vergelijken

De gemeente adviseert inwoners om altijd meerdere offertes aan te vragen voordat ze een keuze maken. Dit geldt ook voor bedrijven die op de gemeentelijke lijst staan. Door prijzen, werkzaamheden en materialen te vergelijken, kun je een aanbod kiezen dat het beste bij je past.

Het is belangrijk om te weten dat een bedrijf dat bij je aanbelt niet per definitie door de gemeente is goedgekeurd. Dit geldt ook als er wordt verwezen naar de gemeentelijke isolatiesubsidie.

Heb je vragen over de isolatiesubsidie of de lijst met gecontroleerde bedrijven? Dan kun je contact opnemen met de gemeente Laarbeek via het algemene telefoonnummer.