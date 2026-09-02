Lasse Abildgaard op huurbasis naar FC Eindhoven

De negentienjarige Lasse Abildgaard maakt dit seizoen op huurbasis de overstap van Willem II naar FC Eindhoven. Het doel is om meer speeltijd te krijgen en zich verder te ontwikkelen.

Gevonden voor jou

Willem II heeft een akkoord bereikt met FC Eindhoven over de tijdelijke overgang van Lasse Abildgaard. De jonge Deense aanvaller speelde sinds januari in Tilburg, waar hij tot vier wedstrijden in het eerste elftal kwam.

Abildgaard begon zijn voetbalcarrière bij Silkeborg IF in Denemarken en doorliep daarna de jeugdopleiding van Ajax. Zijn tijd bij Willem II leverde hem tot nu toe weinig speeltijd op. Een verhuurperiode bij FC Eindhoven biedt hem een nieuwe kans om minuten te maken.

Meer speeltijd bij FC Eindhoven

Met zijn komst hoopt FC Eindhoven een versterking te hebben voor de aanvalslinie. Voor Abildgaard is het een mogelijkheid om zijn talent verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in de Keuken Kampioen Divisie.

Het nieuwe seizoen bij FC Eindhoven belooft een belangrijke periode te worden voor de jonge Deen, die graag wil laten zien wat hij in huis heeft.