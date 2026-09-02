Lasse Abildgaard naar FC Eindhoven op huurbasis

FC Eindhoven heeft de Deense aanvaller Lasse Abildgaard gehuurd van Willem II. Hij speelt de rest van het seizoen voor de club.

Gevonden voor jou

De negentienjarige Lasse Abildgaard is een rechtsbuiten die ook op de linkerkant kan spelen. Hij sloot zich in januari aan bij Willem II, nadat hij eerder uitkwam voor Ajax en Silkeborg IF in Denemarken. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in diverse jeugdelftallen van zijn land.

Met deze transfer voldoet FC Eindhoven nu aan de eis van zestien contractspelers. De club was al langere tijd op zoek naar een geschikte rechtsbuiten en vond die op Deadline Day in Abildgaard.

Aanwinst voor FC Eindhoven

Technisch manager Marc Scheepers benadrukt de veelzijdigheid van de jonge Deen. Volgens Scheepers kan Abildgaard naast zijn favoriete positie ook elders in het elftal ingezet worden, wat volgens hem steeds belangrijker wordt in het moderne voetbal.

Abildgaard zelf kijkt uit naar zijn tijd bij FC Eindhoven. Hij ziet dit als een kans om zich verder te ontwikkelen en hoopt mooie momenten te beleven tijdens zijn periode bij de club.