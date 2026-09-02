Amir Bouhamdi verlengt contract bij PSV tot 2031

Amir Bouhamdi heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2031. De 18-jarige aanvaller, die deel uitmaakt van Jong PSV, zet hiermee een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

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Amir Bouhamdi, afkomstig uit Limburg en met Marokkaanse roots, sloot zich in 2017 aan bij PSV na een overstap vanuit Roda JC. Hij doorliep bijna de volledige jeugdopleiding in Eindhoven en maakt inmiddels deel uit van Jong PSV. Ook bij het eerste elftal heeft hij al van zich laten horen. Zo gaf hij afgelopen zondag als invaller twee assists in de wedstrijd tegen FC Utrecht, die met 6-1 werd gewonnen.

Met de ondertekening van het nieuwe contract legt Bouhamdi zichzelf voor vijf jaar vast bij PSV. De jongeling geeft aan het vertrouwen vanuit de club te voelen en wil dat terugbetalen door hard te werken en zijn stempel te drukken. Hij ziet de contractverlenging als een belangrijke mijlpaal en benadrukt dat hij nog veel te leren heeft.

PSV ziet toekomst in Bouhamdi

Volgens Earnest Stewart, Directeur Voetbalzaken bij PSV, heeft Bouhamdi een inspirerende rol binnen de jeugdopleiding. Hij prijst zijn karakter en houding, en heeft vertrouwen in zijn verdere ontwikkeling. Bouhamdi wordt geroemd om zijn vermogen om rustig te blijven onder de aandacht die hij krijgt en zijn openheid voor feedback.

PSV benadrukt dat Bouhamdi met zijn harde werk en geduld mooie stappen kan blijven zetten in zijn carrière. De club is blij met zijn keuze om zich langer aan PSV te binden en kijkt uit naar zijn groei in de komende jaren.