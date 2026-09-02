Willem II haalt Maxim Dekker binnen tot 2029

Willem II heeft de 22-jarige Maxim Dekker overgenomen van AZ. De verdediger tekent een contract voor drie jaar bij de Tilburgse club.

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Maxim Dekker maakte zijn officiële debuut voor AZ in 2022, nadat hij de volledige jeugdopleiding van de club doorliep. Hij speelde ook voor Jong Oranje en heeft ruime ervaring in zowel nationale als internationale competities.

De jonge verdediger kwam 80 keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie en speelde 35 wedstrijden in de Eredivisie. Daarnaast deed hij mee aan Europese wedstrijden, wat hem een ervaren kracht maakt ondanks zijn leeftijd.

Ambitieus Willem II

Met de komst van Dekker hoopt Willem II de defensie te versterken. De Tilburgse club staat bekend om zijn trouwe achterban en wil verder bouwen aan een succesvolle toekomst. Dekker ziet zijn overstap dan ook als een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Technisch directeur Freek Heerkens is tevreden over de komst van Dekker. Hij roemt de kwaliteiten van de verdediger en verwacht dat hij meer concurrentie in de verdediging zal brengen.

Het contract van Dekker loopt tot 2029, waarmee Willem II zich voor langere tijd verzekert van zijn diensten.