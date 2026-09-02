TU Eindhoven pleit voor meer ingenieurs en minder regels

De Technische Universiteit Eindhoven heeft het nieuwe academische jaar geopend met een oproep aan Den Haag om meer ruimte te creëren voor het opleiden van ingenieurs. Rector Silvia Lenaerts waarschuwde voor de regeldruk in Nederland, terwijl minister Tom Berendsen Brainport als voorbeeld noemde voor Europa. De opening markeert het zeventigste jubileumjaar van de TU/e.

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Tijdens de ceremonie in de Blauwe Zaal sprak bestuursvoorzitter Koen Janssen over de noodzaak voor Europa om sneller te handelen. Hij benadrukte dat technologie en innovatie essentieel zijn om de economische toekomst te waarborgen. Janssen riep het kabinet op om universiteiten meer ruimte te geven voor het opleiden van technisch talent, gezien de groeiende vraag in de sector.

Rector Silvia Lenaerts bekritiseerde de regeldruk in Nederland en stelde dat het land door zijn vele regels innovatie belemmert. Volgens haar moet Europa meer autonomie ontwikkelen en zich richten op strategische technologieën zoals fotonica, draadloze technologie en halfgeleiders. Lenaerts pleitte voor een actievere houding om wereldwijd relevant te blijven.

Brainport als inspiratie

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen roemde Brainport Eindhoven als een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hij benadrukte dat deze aanpak Europa kan inspireren om economisch en technologisch sterker te worden. Berendsen richtte zich ook tot de aanwezige studenten, die volgens hem een cruciale rol spelen in het bouwen van de toekomst.

Tijdens een paneldiscussie met onder andere burgemeester Jeroen Dijsselbloem werd de urgentie van grote beslissingen in de politiek besproken. Dijsselbloem gaf aan dat kortetermijnbelangen te vaak voorrang krijgen en dat strategische keuzes nodig zijn om vooruitgang te boeken.

Toekomstbestendige universiteit

De TU/e werkt zelf aan een grote organisatorische transformatie om beter in te spelen op de snel veranderende wereld en de groei van de afgelopen jaren. Het College van Bestuur wil de universiteit slagvaardiger maken, waarbij interne samenwerking een belangrijke pijler is. Het thema van de opening, 'From Curiosity to Impact', onderstreept de ambitie om onderzoek en innovatie te verbinden met concrete maatschappelijke resultaten.