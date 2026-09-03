Nieuw clubhuis HC Mierlo officieel geopend

Hockeyclub Mierlo heeft het nieuwe clubhuis feestelijk geopend. Wethouder Mathil Sanders-De Jonge overhandigde woensdag de sleutel aan voorzitter Carla van Velden, in het bijzijn van leden en vrijwilligers.

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Het nieuwe clubhuis is een belangrijke stap voor de groeiende vereniging. Het oude gebouw uit 1985 voldeed niet meer aan de behoeften van de ruim 750 leden en 40 teams. Het nieuwe paviljoen biedt nu alle ruimte om samen te komen en te genieten van de sport.

Het duurzame clubhuis is uitgerust met zes kleedkamers, een ruime kantine en een tribune. Vanaf het gebouw is er een prachtig uitzicht over de moderne hockeyvelden. De vereniging heeft hiermee een plek waar generaties elkaar kunnen ontmoeten en waar nieuwe herinneringen worden gemaakt.

Bouwbedrijf uit Luchen

De gemeente liet het clubhuis bouwen door Bouwbedrijf Van Gerven uit Luchen. Bij de keuze voor deze aannemer waren kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en prijs belangrijke factoren. De vernieuwde accommodatie en drie hockeyvelden maken HC Mierlo klaar voor de toekomst.

De officiële opening, met de sleuteloverdracht door wethouder Sanders-De Jonge, markeerde het einde van een jaar bouwen en jarenlange voorbereidingen. Voorzitter Carla van Velden sprak haar trots uit richting de leden, vrijwilligers en andere betrokkenen.